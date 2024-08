Cão da PM localiza arma em fundo falso de armário em Cambira

Na manhã desta terça-feira (13), por volta das 6h, na Avenida Belo Horizonte em Cambira, a equipe de Operação com Cães, em Apoio ao cumprimento de mandado de busca na cidade de Cambira empregou o cão Smoke e Bjorn, onde em um dos alvos foi localizado pelo cão Smoke em um fundo falso de um armário, sendo uma pistola Taurus G3 calibre 9mm com mira holográfica e carregador alongado, municiada com 21 munições, e junto com o armamento havia uma quantia de aproximadamente R$ 3.500.