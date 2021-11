Caminhoneiro jandaiense morre em acidente

O Jandaiense Maurivan Moreira dos Santos perdeu a vida em grave acidente de trânsito no Estado de Goiás nesta segunda-feira (1).

Maurivan trabalhou na Cooperval e era membro da igreja Congregação Cristã.

Conforme noticiário local, a colisão envolveu dois caminhões e um automóvel.A vítima, identificada como Homem de 38 anos, morador de Jandaia do Sul (PR) se encontrava em estado grave, uma vez que estava politraumatizado. Ele recebeu os primeiros socorros dos Bombeiros e também do SAMU, mas não resistiu aos graves ferimentos e morreu no local, sendo o óbito atestado pelo médico do SAMU.