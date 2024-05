Caminhão pega fogo dentro de posto de combustíveis

Na tarde desta sexta-feira, dia 10, um incêndio atingiu um caminhão dentro de um posto de combustíveis em Mauá da Serra. As chamas se alastraram rapidamente, gerando preocupação e mobilizando as autoridades.

As equipes do Corpo de Bombeiros de Apucarana foram prontamente acionadas. O caminhão estava estacionado no posto quando o fogo começou, logo após o motorista descer para abastecer. Embora as chamas tenham atingido a parte externa da bomba de combustível, não houve explosão, resultando apenas em danos ao equipamento.

Felizmente, as demais instalações do posto não foram afetadas. A ocorrência foi registrada no Posto Mahley, conforme informações do Corpo de Bombeiros de Apucarana.

O combate inicial foi feito por um caminhão pipa.