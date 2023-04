Caminhão e moto colidem no Jardim Villar

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 18h18 no Jardim Villar.

Conforme a PM, a equipe policial compareceu para atendimento de acidente de trânsito do tipo colisão entre um caminhão x motocicleta no cruzamento das ruas Joza Ribeiro com Ceará.

O motociclista foi socorrido pela ambulância da Defesa Civuil e a motocicleta acidentada foi levada por terceiros, não sendo possível identificá-la.

Foi realizado o teste etilômetrico no condutor do caminhão com o resultado 0mg/l. O caminhão não possuía pendência e foi liberado ao proprietário.