O Município de Jandaia do Sul, através da Comissão Permanente de Licitação, atendendo ao disposto na Lei nº. 8.666/93, artigo 34, § 1º, comunica aos interessados que está recebendo requerimentos de cadastro de novos fornecedores e atualização de dados dos já cadastrados.

Poderá se inscrever qualquer pessoa física ou jurídica, atendidas as exigências legais, que tenham interesse em fornecer produtos e/ou serviços ao Município de Jandaia do Sul. Os interessados poderão obter maiores informações junto à Comissão de Licitações pelo telefone (43) 3432-9250, no horário das 8h às 11h30min e das 13h às 17h ou pelo e-mail licitacao@jandaiadosul.pr.gov.br.

Saiba mais: https://www.jandaiadosul.pr.gov.br/documentos/cadastro_fornecedores2021.pdf