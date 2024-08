O músico Rubens Antônio da Silva, mais conhecido como Caçulinha, morreu na madrugada desta segunda-feira, aos 86 anos.

Ele ficou famoso por fazer parte do programa Domingão do Faustão durante 20 anos. Gravou 31 discos e gravou com nomes como Luiz Gonzaga, Elis Regina, Elizete Cardoso, Erasmo Carlos, Ronnie Von, Gonzaguinha, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gal Costa e Maria Bethânia.

Também fez parte das turnês mundiais de Roberto Carlos, Jorge Ben Jor e Tim Maia.