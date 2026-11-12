Polícia Militar recolhe motocicleta abandonada

Uma motocicleta Honda Pop 100, de cor amarela, foi encontrada abandonada em uma área de mata às margens da BR-376, em Cambira, na noite de quarta-feira (11). O caso foi registrado pela Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira (12), após funcionários de uma empresa acionarem a equipe.

Segundo as informações repassadas aos policiais, os seguranças da empresa visualizaram um homem vestindo calça jeans e camiseta branca abandonando a motocicleta em uma área de mata ao lado do muro da empresa.

Imagens do sistema de monitoramento indicaram que o homem deixou o veículo no local por volta das 22h30 e, em seguida, seguiu a pé pela rodovia, no sentido a Jandaia do Sul.

A equipe policial foi até o endereço e constatou que se tratava de uma Honda Pop 100, de cor amarela. Após consulta ao sistema, não foram identificados alertas ou débitos vinculados à motocicleta naquele momento.

Diante da suspeita de que o veículo pudesse ser produto de furto, a motocicleta foi recolhida e encaminhada ao pátio do Detran para resguardar o bem, já que uma eventual vítima ainda não havia comunicado o crime.

A Polícia Militar realizou buscas e patrulhamentos pela rodovia e nas imediações, mas o homem não foi localizado.