Polícia Militar registra ocorrência de furto e apreende motocicleta irregular em São Pedro do Ivaí

A Polícia Militar registrou duas ocorrências distintas na manhã de quarta-feira (11), em São Pedro do Ivaí. Os casos envolveram o furto de um botijão de gás em uma residência e a apreensão de uma motocicleta com irregularidades de trânsito.

Botijão de gás furtado

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 9h17, na Rua Rio de Janeiro, na região central da cidade.

De acordo com o boletim policial, uma mulher de 47 anos acionou a Polícia Militar após acordar e perceber que seu botijão de gás havia sido furtado do interior da residência. Ela não soube informar em qual horário o crime teria ocorrido.

Os policiais realizaram buscas nas imediações na tentativa de localizar possíveis autores e recuperar o objeto, mas ninguém foi encontrado e o botijão não foi recuperado.

Motocicleta irregular apreendida

A segunda ocorrência foi registrada por volta das 10h37, na Avenida José Mendonça, também na região central.

Durante patrulhamento, os policiais visualizaram um motociclista que já era conhecido da equipe por publicar vídeos em uma página de rede social realizando manobras perigosas, como empinar a motocicleta em vias públicas. Também havia denúncias de moradores sobre perturbação do sossego provocada pelo escapamento irregular do veículo.

A equipe tentou realizar a abordagem, mas inicialmente perdeu o condutor de vista. Após diligências, o homem foi localizado e submetido à fiscalização.

Durante a consulta aos sistemas, os policiais constataram que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A motocicleta estava com o licenciamento em dia, porém apresentava irregularidades, como a ausência do filtro de ar e um sistema de escapamento em desacordo com as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Como as irregularidades não poderiam ser regularizadas no local, foram adotadas as medidas administrativas previstas na legislação, e a motocicleta foi encaminhada ao pátio do Detran.