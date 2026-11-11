Formatura do Proerd será realizada no dia 12 de novembro em Jandaia do Sul

A formatura dos alunos do 5º ano participantes do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) será realizada no próximo dia 12 de novembro, em Jandaia do Sul.

A cerimônia está marcada para as 19h30, no Salão Paroquial, e reunirá estudantes que participaram das atividades do programa ao longo do período letivo.

O Proerd é desenvolvido pela Polícia Militar em parceria com as escolas e tem como objetivo orientar crianças e adolescentes sobre a prevenção ao uso de drogas, a importância de escolhas seguras e o combate à violência.