Homem é preso após furtar ambulância em Kaloré

Um homem de 29 anos foi preso pela Polícia Militar na noite de quarta-feira (11), no distrito de Jussiara, em Kaloré, durante o cumprimento de um mandado de prisão. Ele também é apontado como suspeito de furtar uma ambulância pertencente à Prefeitura Municipal de Kaloré durante a madrugada.

De acordo com informações da Polícia Militar, após tomar conhecimento do furto da ambulância, a equipe recebeu denúncias anônimas de moradores indicando que o possível autor seria o homem de 29 anos.

Durante consulta aos sistemas policiais, os militares constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, expedido pelo Juízo Único da Comarca de Santa Fé (PR), com validade até maio de 2042. A ordem judicial está relacionada à regressão cautelar de regime prisional por condenações envolvendo roubo, furto qualificado e corrupção de menores. Conforme o documento, restavam 4 anos, 7 meses e 3 dias de pena a serem cumpridos em regime fechado.

Com as informações, os policiais foram até a residência onde o homem estaria morando. Ao perceber a chegada da equipe, ele teria pulado o muro do imóvel e fugido a pé, escondendo-se em um contêiner nas proximidades.

Após buscas, os policiais conseguiram localizá-lo dentro do recipiente, escondido debaixo de uma carriola. Ele recebeu voz de prisão e foi informado sobre seus direitos constitucionais.

Ainda conforme o boletim policial, durante a abordagem, o homem relatou que havia discutido com a companheira e que, em razão do desentendimento, teria pegado a ambulância da Prefeitura com a intenção de deixar o distrito.

Após a prisão, foram realizados os procedimentos referentes ao cumprimento do mandado judicial e ao registro da ocorrência de furto da ambulância. O homem foi encaminhado ao Departamento Penitenciário (DEPEN) e posteriormente ficaria à disposição da Justiça.