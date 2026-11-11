Prefeitura de Jandaia do Sul decide não realizar festividades de aniversário neste ano

A Prefeitura de Jandaia do Sul informou nesta terça-feira (10) que não realizará, neste ano, as festividades comemorativas pelos 74 anos do município, que estavam previstas para o mês de dezembro. A decisão foi tomada de forma preventiva diante do cenário de instabilidade climática previsto para as próximas semanas.

De acordo com as previsões do Simepar, o Paraná permanece sob influência do El Niño, com expectativa de volumes de chuva acima da média até dezembro e possibilidade de episódios de tempo severo. O cenário exige atenção especial principalmente em eventos de grande porte realizados ao ar livre, que dependem de estruturas temporárias e concentração de público.

Segundo a Administração Municipal, a realização de uma festa desse porte exige planejamento antecipado e envolve investimento significativo na contratação de shows, palco, som, iluminação, segurança, banheiros, equipes de apoio e demais estruturas. Além dos procedimentos administrativos e licitatórios, muitos serviços precisam ser contratados com antecedência, o que torna uma eventual suspensão próxima à data do evento mais complexa e pode gerar custos e compromissos já assumidos.

Diante desse cenário, a Prefeitura optou por tomar a decisão antecipadamente, priorizando a segurança da população, dos trabalhadores e profissionais envolvidos, além da responsabilidade na aplicação dos recursos públicos. A instabilidade climática também tem levado outros municípios paranaenses a rever ou suspender programações festivas previstas para os últimos meses do ano.

O prefeito Ditão Pupio explicou que a decisão considera tanto a segurança quanto a responsabilidade com os recursos municipais. “Sabemos o quanto as festividades de aniversário são importantes para a nossa cidade e também gostaríamos muito de fazer. Mas uma festa como a nossa envolve um investimento alto e toda uma estrutura contratada com antecedência. Com esse período de muita instabilidade, existe o risco de investir e uma chuva forte colocar tudo a perder. Temos acompanhado o cenário em toda a região e precisamos agir com responsabilidade. Neste momento, entendemos que tomar essa decisão antecipadamente é o caminho mais seguro para todos”, afirmou.