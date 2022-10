Cachaça Estância Moretti 4 Madeiras é premiada com medalha de ouro na 9° Edição da Cacharitiba

Considerado o maior evento exclusivamente dedicado à cachaça no estado do Paraná, o Cacharitiba foi realizado nos 15 a 16 de outubro em Curitiba-PR onde reuniu produtores vindos de norte a sul do país, que apresentaram suas marcas e promoveram experiências de degustação para novos e antigos apreciadores da bebida.

Com o objetivo de explorar a força, pioneirismo e a sua posição de maior evento estadual para fomentar negócios , promover e divulgar os produtos, serviços, equipamentos, insumos da cadeia produtiva e de valor da cachaça.

Rosangela Moretti, conta que: “ser novamente premiada em meio a tantas outras marcas renomadas no cenário nacional, nos faz acreditar ainda mais no nosso sonho, onde sabemos que estamos no caminho certo e levando cada dia mais uma experiência única aos nossos consumidores e apreciadores da cachaça.”

A Cachaça Estância Moretti, agradece a todos os organizadores do evento, e que 2023 possamos novamente estar juntos.