Começou em Belo Horizonte, nesta quinta-feira (4), a Expocachaça.

A bebida é Patrimônio Histórico e Cultural do Brasil, desde 2016. O encontro é uma feira e um festival que reúnem produtores de vários estados e também serve de vitrine para produção da cachaça no país.

As cachaças Companheira e Estância Moretti, de Jandaia do Sul, participam do evento.

Assista.