Cabo Anderson recebe Moção de Aplausos da Câmara Municipal

“A CÂMARA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL, Estado do Paraná, através de requerimento aprovado por todos os Vereadores, confere ao CABO ANDERSON SILVA, MOÇÃO DE APLAUSOS por notável dedicação e coragem durante sua participação nos trabalhos de resgate na enchente do Rio Grande do Sul.

Sua atuação exemplar e comprometimento com o bem-estar da comunidade foram fundamentais para o sucesso das operações de resgate e assistência às vítimas. Sua conduta profissional e humanitária reflete não apenas a excelência no desempenho de suas funções, mas também um espírito altruísta e solidário que merece ser reconhecido e enaltecido por esta Casa Legislativa.

Diante do exposto, reconhecemos os relevantes serviços prestados, destacando sua bravura, comprometimento e exemplar atuação durante os trabalhos de resgate na referida enchente”.