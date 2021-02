Briga de casal com barra de ferro acaba na delegacia em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 22h30 de domingo (31) na Rua João Franco de Souza no Jardim Vista Alegre.

Conforme informações da Polícia Militar, a solicitante chorando ao telefone, afirmava que seu ex-esposo havia acabado de lhe agredir e lesionado o dedo do seu pé.

Chegando no local, foi localizado o referido casal defronte à residência, (de 23 e 30 anos). Ambos relataram que se desentenderam sem motivos, onde a vítima afirmava que o homem, fazendo uso de uma “barra de ferro” lesionou o dedo de seu pé direito, e o homem relatou que a mulher fazendo uso da mesma “barra de ferro” havia danificado o para brisa de seu veículo GM/Corsa que se encontrava estacionado, danificado alguns auto falantes do mesmo e lhe agredido resultando em escoriações em seu braço esquerdo e escoriações próximo ao seu pescoço.

A “barra de ferro” usada nos danos e na lesão, foi localizada no compartimento de carga do referido veículo, sendo então apreendida. Diante dos fatos, a mulher manifestou interesse de representação contra o homem, que foi detido não sendo necessário uso de algemas, e conduzido no compartimento de cela da viatura policial.

Em deslocamento para a Cia PM de Jandaia do Sul, a mulher foi encaminhada ao PAM (Pronto Atendimento Municipal), onde foi devidamente medicada devido a dores, e a lesão no dedo do pé.

Após a Confecção do BOU na Cia PM, o casal juntamente com objeto apreendido (“barra de ferro”), foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.