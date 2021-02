Bombeiros atendem acidente no trevo de São José

Bombeiros de Jandaia do Sul, juntamente com o SAMU atenderam na manhã deste sábado (6) um acidente de trânsito com cinco vítimas, onde uma senhora ficou presa as ferragens de um veículo Del Rey. Ela teve trauma de face.

O acidente ocorreu no trevo para Marumbi, próximo ao Distrito de São José. Apenas a senhora, que estava no Del Rey foi levada ao Hospital da Providência em Apucarana. As demais vítimas, duas do carro e duas da caminhonete foram encaminhadas ao PAM.

O Del Rey tem placas de Itambé e a caminhoneta de Jandaia do Sul.