Biz furtada em Marumbi é recuperada em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul as 23h21 de segunda-feira (18) na Rua Josefinos, Vila Rica, em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, durante o patrulhamento pelo endereço acima citado, a equipe visualizou uma motocicleta Honda biz de cor laranja, estacionada em via pública, veículo esse que conferia com as características de uma

motocicleta furtada no dia anterior no município de Marumbi. A equipe desembarcou e realizou a checagem via SESP e foi constatado que se tratava da referida motocicleta Honda Biz 125 de cor laranja, furtada na data de 17-03-24. Foram realizadas diligências por toda a região na busca de suspeitos porém ninguém foi localizado. A

motocicleta foi encaminhada para delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.