Biz é apreendida após infração de trânsito no Jardim Santa Rita em Jandaia do Sul

Ocorrência registrada pela Polícia Militar no final da tarde de terça-feira (22).

Em patrulhamento, a equipe policial visualizou uma motocicleta Honda Biz transportando um indivíduo na garupa sem capacete. Foi de imediato dada voz de abordagem, a qual não foi inicialmente acatada, sendo então realizado um breve acompanhamento tático até a Av. Antônio Guaita, casa do pai do condutor, onde foi possível realizar a abordagem.

Conforme a PM, na busca pessoal nada de ilícito foi constatado com os abordados, porém o condutor é conhecido no meio policial pelo crime de tráfico de drogas, tendo inclusive, passagens pelo referido crime.

Também constatou-se após pesquisa via aplicativo que o mesmo não era habilitado.

Diante dos fatos, a motocicleta foi apreendida e as notificações pertinentes foram confeccionadas.

No local da abordagem, o pai do condutor passou a filmar toda a ação policial. Os abordados foram de imediato liberados no local.