Bi-trem tomba na rodovia entre Jandaia e Marumbi

Um caminhão bi-trem carregado com ração tombou na PR-466, entre Jandaia do Sul e Marumbi.

O acidente ocorreu por volta das 11h40 desta terça-feira (30).

O motorista, morador de Siqueira Campos, disse que transportava uma carga da Aurora Alimentos com destino a São João do Ivaí, quando um veículo invadiu parte da pista contrária e ao desviar acabou perdendo o controle do veículo de carga.

Ao tombar, os dois compartimentos de carga se soltaram do chassi, ficando um deles em meio a um canavial e outro à margem da rodovia.

A cabine ficou praticamente intacta e o motorista recusou encaminhamento ao hospital.

A equipe da Brigada Comunitária fez a sinalização do local até a chegada da Polícia Rodoviária.

