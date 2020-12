Bebidas são furtadas de estabelecimento no São José

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 19h06 desta quinta-feira (24) na BR-369, Distrito de São José.

Após repasse de ocorrência pela central de operações policiais militares (Copom) informando situação de furto, a equipe deslocou e, em contato com a solicitante, relatou que durante a madrugada, antes das 6h da manhã, elemento ou elementos danificaram o telhado e o forro de seu estabelecimento, por onde adentraram e, ao saírem, subtraíram do interior várias embalagens de bebida alcoólica, sendo quatro fardos de cerveja marca “Petra”, um fardo de cerveja marca “Skol”, um fardo de cerveja marca “Antartica subzero” (todos fardos contendo latas de trezentos e cinquenta ml com 12 unidades), também quinze garrafas de cerveja de 600 ml da marca “Glacial” e quatro litros de cachaça marca “51”.

A solicitante foi orientada.