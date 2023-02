Bateria é furtada de caminhão em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul na manhã desta segunda-feira (13) na Avenida Paraná, saída para Apucarana.

Conforme a PM, após solicitação via Copom a equipe de serviço deslocou até ao local mencionado, onde segundo informações repassadas pelo solicitante, o mesmo relatou que indivíduos teriam retirado e furtado uma bateria do seu caminhão que estaria estacionado do outro lado da rua nas proximidades de sua residência. O mesmo ficou de levantar às imagens de monitoramento que fica nas proximidades, para posteriormente encaminhar até a Delegacia deste Município. Diante do exposto o mesmo acabou sendo

devidamente orientado.