Bares e tabacarias são fiscalizados em Jandaia do Sul

A operação foi realizada na noite desta sexta-feira (3) pela Polícia Militar, Defesa Civil e Vigilância Sanitária. Foram verificados alvarás de funcionamento, Liberação dos Bombeiros, comercialização de produtos proibidos, entre outros.

Durante operação AIFU realizada na cidade de Jandaia do Sul foi feita a abordagem no estabelecimento localizado na Rua João Batista Mortean. Foram abordadas 42 pessoas. Durante a fiscalização foi realizada a orientação pelos agentes da Defesa Civil e feita a apreensão cautelar de cigarros eletrônicos por parte da vigilância sanitária, tais produtos apreendidos ficaram no estabelecimento. Como nada de ilícito foi localizado no local, foram apenas realizadas devidas orientações.

Na Avenida Anunciato Sonni feita a abordagem do estabelecimento XXXXXX conveniência e tabacaria. Foram abordadas 10 pessoas. Durante a fiscalização foi realizada a orientação pelos agentes da Defesa Civil e por parte da vigilância sanitária, sendo notificado pela vigilância sanitária por não ter alvará de funcionamento, nem liberação do Corpo de Bombeiros, sendo solicitado que deixasse o estabelecimento fechado até a devida regularização. Por parte da Polícia Militar no estabelecimento e nas pessoas abordadas não haviam nada de ilícito, sendo todos liberados no local.

Na Praça do Café foi feita a abordagem do estabelecimento conveniência XXXXX. Foram abordadas 5 pessoas. Durante a fiscalização foram apenas realizadas as orientações, tendo em vista que nada de ilícito foi localizado e o estabelecimento possuía todos os documentos obrigatórios.

Na Rua Newton Marque da Silva foi feita a abordagem do estabelecimento bar do XXXX. Foram abordadas 8 pessoas. Durante a abordagem foi verificado pelos agentes da Vigilância Sanitária que o estabelecimento não possuía o alvará de funcionamento sendo solicitado que o mesmo deixasse o estabelecimento fechado até a devida regularização. Com os abordados nada de ilícito foi localizado, sendo apenas orientados e liberados no local.

Na Rua Arthur Manfredinho foram abordados 10 pessoas no estabelecimento de bebidas. As equipes de fiscalização da vigilância sanitária identificaram a falta de alvará de funcionamento do estabelecimento e foi feita apreensão cautelar de alguns cigarros eletrônicos, os quais ficaram no estabelecimento. Com os abordados nada de ilícito foi localizado sendo os mesmos liberados no local. Em virtude da falta de alvará o estabelecimento foi orientado pela vigilância sanitária a se manter fechado até a devida regularização.

Na Rua dos Patriotas foi feita a abordagem do estabelecimento tabacaria XXXXX. Foram abordadas 12 pessoas. No local nada de ilícito foi localizado e durante a fiscalização da Vigilância Sanitária e da Defesa Civil nada de regular foi identificado. Os abordados foram devidamente orientados e liberados no local.