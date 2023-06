Ballet de Londrina apresenta “Bora!” em Jandaia do Sul

Com entrada gratuita, novo espetáculo da companhia paranaense foi atração sexta-feira (2) no Auditório Professor Lourenço Ildefonso da Silva, em dois horários.

A atração, que teve grande público no Auditório Professor Lourenço Ildefonso da Silva, está circulação pelo Paraná, conta com apoio exclusivo da Copel em projeto aprovado no Programa de Fomento e Incentivo à Cultura (PROFICE), da Secretaria de Estado da Cultura e Governo do Estado do Paraná.

A realização é da Funcart – Fundação Cultura Artística de Londrina e da Prefeitura Municipal de Londrina/Secretaria Municipal da Cultura, com apoio cultural do Festival de Dança de Londrina e da marca Vivit – Vista e Dance.

“Bora!” foi animado por música eletrônica e parece nos arrastar por uma sequência de fotografias cinéticas que revelam com ironia e irreverência a fragilidade das relações humanas no século XXI, entre o desejo de pertencimento e a necessidade de manter a individualidade. Assim, na coreografia, é possível identificar o “efeito manada” das redes sociais, que, ao mesmo tempo que garantem o sentimento de integração com grupos de pensamento parecido, é o ambiente da solidão, dos cancelamentos, das bolhas e dos haters.

A interjeição que dá título à obra, é um chamado jovem e alegre para avançar, para ir adiante. Entretanto, este progresso precisa ser uma ação consciente, já que a pós-modernidade é tempo de fim das utopias e de relações líquidas.