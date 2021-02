Aulas na rede municipal retornam de forma remota no dia 18 de fevereiro

(Assessoria) A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul informa que as aulas nas escolas municipais retornam dia 18/02 de forma remota (mesmo formato de 2020). As escolas estão sendo preparadas para aulas presenciais/híbridas, considerando as medidas sanitárias e de segurança, além da Legislação em vigor para enfrentamento do COVID-19.

O retorno dos CMEIS (0 a 3 anos) depende ainda da Deliberação do Conselho Estadual de Educação. Os pais e responsáveis serão orientados e receberão as informações das escolas.

A saber, quando iniciarem as aulas presenciais/híbridas, será dada a opção aos pais e responsáveis que desejarem não enviar os filhos para a escola, garantindo-lhes acesso aos conteúdos das aulas com estratégia que garanta a aprendizagem das crianças.

Foi formada uma Comissão de Volta às Aulas na Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul que, entre outras atividades, está realizando a fiscalização das escolas públicas e privadas, garantindo cumprimento dos itens do protocolo estadual para retorno seguro das aulas presenciais e/ou híbridas.