Veículo capota na BR-369 entre Jandaia do Sul e Bom Sucesso

Um acidente foi registrado na rodovia BR-369, no trecho entre Jandaia do Sul e Bom Sucesso, nas proximidades do município de Bom Sucesso na tarde desta segunda-feira (2). Um veículo capotou, provocando danos de grande monta.

No automóvel estava apenas o motorista, que foi socorrido pela ambulância do município de Bom Sucesso. Apesar do impacto e dos danos no veículo, ele não sofreu ferimentos graves.

A Brigada Comunitária foi acionada para atender à ocorrência. No entanto, ao chegar ao local, a equipe constatou que a vítima já havia recebido atendimento e sido encaminhada pela ambulância municipal.

As circunstâncias que provocaram o capotamento não foram informadas.