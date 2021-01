Associação dos Universitários realiza inscrições para transporte

A associação dos universitários no uso de suas atribuições através deste comunicado torna pública a data para as inscrições do ano letivo de 2021: 30/01/2021 (sábado) – 9h00 às 16h00 h

As inscrições serão realizadas no Auditório Municipal de Jandaia do Sul, localizado na Praça do Café de Jandaia do Sul. Ainda, estabelece-se a TAXA DE INSCRIÇÃO de R$10,00 + 1Kg de alimento não perecível para todos os interessados.

Serão ofertadas vagas para Apucarana, Mandaguari, Arapongas (noturno) e Maringá (matutino/noturno).

Para a realização das inscrições o aluno deverá portar os seguintes documentos:  CÓPIA DO CPF;  CÓPIA DO RG;  CÓPIA DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA;  COMPROVANTE DE MATRÍCULA (serão aceitos comprovantes retirados do portal da faculdade na internet); Na mesma oportunidade, aproveitamos para salientar que todos deverão seguir obrigatoriamente as medidas de segurança contra o COVID-19. (Máscara, higienizar as mãos com o álcool em gel, distanciamento social, etc). Para eventuais dúvidas entrar em contato via email ou rede social.

Ler mais no anexo Inscrição – divulgação