Asilo de Jandaia recebe leite e óleo arrecadados em campanha solidária

Mais uma vez nossa campanha solidária chega ao fim com muita dedicação e carinho!

Foram 1.200 litros de leite e 292 litros de óleo arrecadados , agradecemos imensamente a dedicação, o carinho e a solidariedade de todos envolvidos mais uma vez neste projeto.

Agradecemos ao empenho e a contribuição de todos os clientes, colaboradores, fornecedores, familiares e amigos da Família MK, em especial ao nosso colaborador Leandro Rui “Tio Gordo” que se comprometeu fielmente a esta campanha de arrecadação de Leites e Óleos em prol do Asilo São Vicente de Paulo, entidade de fins filantrópicos para atendimento a pessoas carentes, que acolhe com tanto amor idosos em Jandaia do Sul – PR, cidade SEDE da AGRICOLA MK.

Nosso muito obrigado, em nome do Grupo MK e conselho de família.