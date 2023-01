Artilheiro da Série B do Brasileirão se transfere para o futebol boliviano 

O atacante Gabriel Poveda chamou a atenção de vários clubes na temporada passada devido ao faro de gol aguçado. Ele foi o artilheiro da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, atuando pelo Sampaio Corrêa. A tendência era receber propostas de times até da elite nacional, mas ele optou por fechar um contrato com um clube do exterior.

O atleta foi negociado com o Grupo City – que recentemente adquiriu o Bahia – e vai defender o Club Bolívar, na Bolívia. Portanto, o goleador da Segundona estará em uma liga de um país vizinho em 2023.

Vale salientar que Poveda se destacou ao anotar 19 gols no decorrer das 38 rodadas da Série B. No ano passado, o jogador disputou 32 jogos pelo Sampaio e anotou 26 gols. Revelado no Guarani, o atleta de 24 anos também acumula passagens por Internacional, Athletico Paranaense e atuou ainda pelo Juventude e Brasil de Pelotas-RS.

Entretanto, a transferência para o futebol boliviano não deve render muito ao Sampaio, uma vez que ele estava emprestado pelo Alverca, de Portugal, onde também atuou nos últimos anos.

Agora, Gabriel Poveda buscará se destacar no Club Bolívar visando provar ao Grupo City que pode ser útil em equipes de outras partes do mundo com um futebol mais competitivo. Apesar de ser um destino incomum para atletas brasileiros, o mercado boliviano desperta interesse de alguns que procuram por oportunidades, sobretudo, em clubes locais que disputam competições internacionais como Libertadores e Copa Sul-Americana.

A supremacia brasileira continuará na Libertadores 2023?

Desde 2019, o Brasil está acumulando taças da Libertadores da América com Flamengo e Palmeiras se revezando nas conquistas. O clube carioca venceu em 2019 e 2022, enquanto o Verdão assegurou o bicampeonato em 2020 e 2021. Mas, será que essa situação continuará em 2023?

Os clubes argentinos aparecem como principais concorrentes a taça da principal competição sul-americana, mas os times nacionais investiram pesado neste começo de temporada e não devem facilitar a vida dos times ‘hermanos’.

