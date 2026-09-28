Árbitro jandaiense apita final do Campeonato Paranaense de Base Sub-8 Série Prata

Emanuel Leonardo de Oliveira participou de toda a fase decisiva da competição, que foi realizada entre os dias 24 e 26 de setembro, em Rolândia

O árbitro jandaiense Emanuel Leonardo de Oliveira esteve entre os profissionais responsáveis pela arbitragem da fase decisiva do Campeonato Paranaense de Futsal de Base – Categoria Sub-8 – Série Prata, realizado entre os dias 24, 25 e 26 de setembro, no Ginásio Emílio Gomes, em Rolândia.

Durante a competição, Emanuel atuou em 11 partidas, participando de todas as etapas da fase decisiva. Foram seis jogos na primeira fase, além das duas partidas das semifinais, da disputa pelo terceiro lugar e da grande final.

A presença na decisão representa mais um momento importante na trajetória do árbitro de Jandaia do Sul, que vem atuando em competições de futsal e conquistando espaço no cenário estadual.

Além da responsabilidade de conduzir as partidas, a participação em uma competição estadual de categorias de base também reforça a importância da arbitragem para o desenvolvimento do esporte e para a formação dos jovens atletas.

Para Emanuel, estar presente em uma final de Campeonato Paranaense representa o reconhecimento de um trabalho desenvolvido com dedicação, estudo e compromisso com a arbitragem.

“É uma grande satisfação poder participar de uma competição desse nível e, principalmente, chegar até a final. Foram dias de muito trabalho, concentração e responsabilidade. Representar Jandaia do Sul em uma competição estadual é motivo de muito orgulho e também uma motivação para continuar buscando evolução na arbitragem.”

A participação de Emanuel na competição também coloca Jandaia do Sul em evidência no cenário estadual do futsal, mostrando que o município conta com profissionais atuando em importantes competições do Paraná.

A final do Campeonato Paranaense Sub-8 Série Prata fica, assim, como mais um capítulo importante na trajetória do árbitro jandaiense dentro do futsal paranaense.