Aprovados em concurso serão chamados

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul está mapeando as vagas em aberto para convocação dos candidatos aprovados no último Concurso Público. Devido ao período de pandemia, não é permitida a abertura de novas vagas, mas apenas reposição de cargos vacantes no período (que ficaram vagos durante a pandemia). Com o mapeamento feito, será iniciado o chamamento dos candidatos aprovados para as vagas abertas durante a pandemia. Mais informações, entrar em contato com o Departamento de Pessoal pelo telefone (43) 3432-9250 ou ficar atento ao site da prefeitura: jandaiadosul.pr.gov.br