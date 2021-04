Apresentador Ratinho é vacinado em Apucarana

Na manhã deste domingo (11), o apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho, do SBT, pai do governador do Paraná, Ratinho Junior, esteve em Apucarana e aproveitou para receber a vacina contra a Covid-19, que é aplicada em pessoas com 65 anos, no Ginásio de Esportes Lagoão.

Ratinho colaborou com a campanha Vacina Solidária e chegou com a caçamba de sua caminhonete cheia de alimentos para a doação. Ele foi recepcionado com carinho pelo secretário de Saúde do Paraná, o médico Beto Preto, e pela equipe e posou para fotos com profissionais da área da saúde.

Conforme informações de conhecidos, o apresentador passou quase toda a quarentena em sua Fazenda Ubatuba, localizada em Apucarana.

Com informações do TnOnline