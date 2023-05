APMI de Jandaia realiza palestra para gestantes em parceria com o Departamento de Saúde

A Associação de Proteção à Maternidade e à Infância (APMI) em parceria com o Departamento de Saúde realizou uma palestra para gestantes do Clube de Mães Gestantes.

A palestra que foi ministrada pela Enfermeira Isabel Miguel, da UBS Dr. Ivoly, ressaltou a importância do pré-natal com o objetivo de orientar sobre a importância na prevenção ou detecção precoce de patologias, tanto maternas como fetais, permitindo o desenvolvimento saudável dos bebês reduzindo os riscos às gestantes.

Informações como essas para as gestantes, trazem diferentes vivências que são trocadas entre as mulheres e os profissionais da saúde.

Essa foi a primeira palestra de uma série que será realizada em parceria com o Departamento de Saúde e a APMI, o projeto é oferecido de maneira gratuita.

Além de palestras o projeto visa acolher as gestantes para aprenderem a confeccionar o enxoval do bebê, promover a convivência comunitária, a troca de experiências e o fortalecimento de vínculos, além de oferecer o kit enxoval, orientações e encaminhamentos.

Para participar, basta comparecer portando RG, CPF, comprovante de endereço e carteirinha de gestante na Avenida Getúlio Vargas n. 1116 fundos.