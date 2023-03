ANTT determina melhorias em ferrovias

Fiscais da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) realizaram uma fiscalização nas linhas férreas que passam por seis cidades do norte do Paraná. O relatório de inspeção apontou a necessidade de melhorias na sinalização e iluminação em trechos ferroviários que passam pelas cidades de Apucarana, Arapongas, Jandaia do Sul, Sarandi, Cambé e Mandaguari. O relatório também destacou que 14 trechos não têm qualquer tipo de sinalização e que 22 deles necessitam de manutenção na pintura.

Os principais reparos que precisam ser feitos em Jandaia do Sul segundo a ANTT são os seguintes:

Realizar capina, melhorar iluminação noturna, realizar poda de árvores, repintura da sinalização rodoviária horizontal, regularizar pavimento asfáltico, avaliar a implantação de dispositivo de controle de velocidade.