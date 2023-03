A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 15h09 desta quinta-feira (16) na Rua Clementino Puppi, no centro de Jandaia do Sul.

Conforme a PM, a solicitante, funcionária da loja xxxxxx recebeu uma ligação onde o interlocutor pede para a funcionária fingir um assalto senão alguém iria entrar na loja e atirar nela. Diante o fato fechou a loja e ligou para PM, que realizou policiamento no local e orientou a solicitante.