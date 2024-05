Alunos do São Marcos visitam asilo

Através da direção do Colégio São Marcos, junto com a direção do Asilo São Vicente de Paula, foi proporcionado uma visita dos alunos do 8° Ano. Uma manhã de descontração e aprendizado, onde foram abordados vários assuntos. Nessa interação, os idosos tiveram oportunidade de relatar suas histórias e experiências de vida. O colégio agradece a direção do Asilo por proporcionar essa experiência tão significativa a todos os participantes.