Alunos da rede municipal de Jandaia do Sul recebem tênis

Em continuidade a distribuição dos materiais escolares e uniformes para os alunos das Escolas e CEMEI’s o Prefeito Lauro Junior acompanhado da 1ª dama Stella Silva; da diretora do departamento de educação e esportes Sheila e do diretor da escola municipal César Lattes e vereador João Paulo foi realizada nesta terça-feira, de forma simbólica, a entrega dos tênis para todos os alunos do município.

Ao todo serão mais de 1700 alunos que estarão recebendo em suas Escolas e CMEI,s os tênis que são: os pequenos para alunos de 0 a 1 ano, tênis com velcro para alunos da educação infantil e tênis com cadarço para os alunos do ensino fundamental e EJA.