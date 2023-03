Alunos aprendem a fabricar ovos de Páscoa com o Chef Michel

O projeto” Vamos vender e vamos lucrar ” é desenvolvido projeto na Escola Carlos de Campos de Jandaia do Sul, em parceira com as disciplinas de empreendedorismo do Professor Alessandro e educação financeira com a Professora Shirlene, onde os alunos irão

“colocar a mão na massa”.

Os alunos farão o planejamento, as compras, cálculo de lucro/preço e a venda de ovos de Páscoa.

Nesta quinta-feira (16) receberam a visita do Chef Michel Barbieri Júnior, formado em gastronomia pelo Cesumar, com especialização em chocolates, que proferiu uma palestra para os alunos, bem como, ensinou passo a passo, como fabricar ovos de Páscoa.

“Muito obrigado Chef Michel Barbieri …os alunos amaram”!!!