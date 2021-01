Algumas ocorrências atendidas pela Polícia Militar de Jandaia do Sul nesta terça-feira (26)

11h30min. Natureza: Abordagem de suspeitos, Endereço: Av. Paraná – Jd Araucária

Em patrulhamento foi visualizado um veículo VW/Amarok, placa ______ que segundo informações anônimas, o proprietário do referido veículo têm envolvimento com a prática do crime de tráfico de drogas. Realizada abordagem sendo constatado dois ocupantes, identificado o seu condutor como _______, 32 anos e o passageiro como ________ 26 anos, que submetidos a revista pessoal nenhum ilícito foi encontrado, e vistoriado o interior do veículo na presença do condutor, nada de ilícito foi localizado. Diante dos fatos, o veículo foi liberado no local, e os ocupantes devidamente orientados.

16h20min. Natureza: Abordagem de Suspeito. Endereço: Estrada Marumbizinho, KM 10, Bairro Sassá, Zona Rural.

Durante patrulhamento em via rural fora visualizado um indivíduo desconhecido desta equipe, sendo procedida a abordagem. Após os procedimentos atinentes, constatou-se tratar de—————–, de 30 anos de idade, oriundo do estado do Piauí. Indagado, informou ser funcionário de uma pedreira nas proximidades. Por não ser constatada irregularidade ou ilicitude, fora liberado no local.

17h10min. Natureza: Furto Qualificado. Endereço: Estrada São Roque, KM 02

Após solicitação repassada via COPOM, esta equipe deslocou até a zona rural da cidade de Jandaia do Sul para atendimento de ocorrência de natureza Furto Qualificado. No local, em contato com o solicitante —————–, de 30 anos de idade, relatou que entre 17h10min e 17h30min visualizou um automóvel VW Gol de cor prata, quatro portas, com três indivíduos, sair em alta velocidade do carreador de sua propriedade. Ato contínuo, constatou que fora subtraída do local uma bomba de irrigação de cor azul, com 3CV de potência, 220V, com motor Hércules, onde serraram os canos para conseguir desconectá-la. Ademais, informou que o valor do bem é de aproximadamente R$2.200,00. Face ao exposto fora lavrado o respectivo registro, sendo o solicitante orientado quanto aos procedimentos legais cabíveis.

22h15min. Natureza: Notícia de Fato Futuro. Endereço: R. Plácido Caldas – Centro

Fora recebido solicitação informando que no endereço acima descrito, um masculino adentrou as dependências do centro Evangelístico—————–, onde teria se portado de forma agressiva e danificado alguns objetos, sendo contido por frequentadores do local. Esta equipe deslocou-se até o endereço onde foi possível visualizar o indivíduo na parte externa do local, que após revista pessoal, nada de ilícito encontrado, fora identificado como ——————, o qual aparentava visíveis sinais de embriaguez e/ou possível uso de drogas, com fala desconexa, desorientação e oscilação de humor constante. No local fora feito contato com a pessoa de —————-, o qual presenciou o fato e questionado acerca de representação contra o autor. ———– informou que não havia intenção de representação por parte dos frequentadores da comunidade evangelística, sendo então efetuado contato com a pessoa de ————————, cunhado de ———-, que compareceu no local e se responsabilizou em tomar as providências necessárias quanto o autor, sendo o mesmo orientado e as partes liberadas no local.

00h45min. Natureza: Abordagem de Suspeitos. Endereço: Avenida Anunciato Sonni

Em patrulhamento a equipe visualizou um veículo placa AWH——– em atitude suspeita. Foi dado voz de abordagem, sendo o condutor identificado como ———–, 25 anos. Como nada de ilícito foi localizado, ————– foi orientado e liberado no local. Jandaia do Sul 05h Natureza Perturbação Trabalho Ou Sossego Endereço Rua Professor Wilson Roberto Veroni Relata a solicitante ———- que a ex convivente de seu tio, a senhora —————,estaria gritando em frente a sua residência atrapalhando o sossego de todos no bairro. No local a equipe localizou a senhora ———– que disse que apenas queria conversar com a pessoa ————————. A equipe não constatou gritos no local, e como ninguém desejou representar, a equipe orientou a senhora ———-, que se retirou do local.