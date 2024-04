Agentes de saúde vão trabalhar com tablets

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul por meio do Departamento de Saúde realizou na manhã desta segunda-feira, 15 de abril, na sala de reuniões a entrega de tablets para os agentes comunitários de saúde.

Ao todo foram adquiridos 38 aparelhos com recursos do governo federal e intermediado pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA). Receberam esses equipamentos os agentes lotados nas seis unidades básicas de saúde do município. Esses aparelhos funcionam tanto On Line como off-line, trabalhando por geolocalização, e ao final da visita o paciente atendido assina de forma eletrônica o atendimento recebido.

Para os agentes o equipamento vai ajudar a otimizar o trabalho de registro com informações em tempo real, viabilizando a operacionalização do Programa e SUS AB Território, que tem como objetivo principal, alimentar as fichas do SISAB, sendo utilizadas durante as visitas domiciliares, eliminando o preenchimento de fichas de maneira manual.

Os dados coletados vão facilitar o planejamento de ações no território, permitindo que a equipe da unidade esteja ainda mais perto dos usuários do SUS da localidade.

Os agentes no último dia 27 de março, tiveram treinamento com o consultor da MV ASC distribuidora do aplicativo que será utilizado nos tablets.