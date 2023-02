Agentes da Defesa Civil de Jandaia e Mandaguari recebem Cerificado de Atualização do Efetivo

Na manhã desta quinta-feira, 16 de fevereiro, os Agentes da Defesa Civil de Jandaia do Sul e Mandaguari receberam os Certificados de Atualização do Efetivo dos Agentes da Defesa Civil.

Esta capacitação foi realizada por todos os agentes do Estado, sendo a etapa teórica no formato EAD com duração de 131 horas no período de 29 de agosto a 15 de setembro de 2022 e a etapa prática teve duração de 60 horas realizada no quartel de Jandaia do Sul com término em dezembro de 2022. Os temas abordados nesta formação foram: Combate a incêndios urbanos, Combate a incêndios florestais, Primeiros socorros, Salvamento veicular, Defesa Civil, Produtos perigosos e comunicação.

Estiveram presentes no evento além dos 9 agentes de Jandaia do Sul e 5 de Mandaguari, que receberam o Certificado, o Prefeito de Jandaia Lauro Junior, o Deputado Estadual Do Carmo, a Prefeita de Mandaguari Ivonéia, o Major Meira subcomandante do décimo primeiro Grupamento de Bombeiros, o Soldado Anderson Silva gestor do Posto de Brigada de Jandaia, os Vereadores Sergio Lima e Tadeu Roco, o Sargento Dameto, a Cabo Forte, o Bruno Calixto Olivato Secretário de Governo e Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil dentre outros amigos familiares e convidados.

Na última vistoria realizada no Posto de Brigada Comunitária de Jandaia aponta que o PBC foi considerado um dos melhores do Estado, tanto na parte Operacional, Estrutural e equipamentos.