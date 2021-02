Adolescente gestante é agredida por primo

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 9h24 de segunda-feira (1) na Rua Presidente Kennedy.

No local a adolescente, de 16 anos, relatou aos policiais que foi agredida com socos e empurrões pelo seu primo, informou ainda que é gestante e reclamava de dores na região abdominal, sendo socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada ao PAM de Jandaia do Sul para receber atendimento médico.

Foi realizado patrulhamento com o objetivo de localizar o autor das agressões, porém ele não foi encontrado.