Açougue é arrombado na Avenida Anunciato Sonni

Jandaia do Sul 22h21min Natureza Furto Qualificado Endereço Avenida Anunciato Sonni – Centro

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar às 22h21 na Avenida Anunciato Sonni. Objetos foram recuperados pela Polícia.

Segundo a PM, fora recebido denúncia informando que teria uma pessoa em atitude suspeita com um capuz vermelho no interior do “Açougue”, situado no endereço descrito.

A equipe policial foi ao local, onde de imediato fora possível observar através do Blindex da porta de acesso principal, que a porta dos fundos do estabelecimento teria sido violada. Feito então adentramento pelos fundos, constatou-se que o autor teria usado um pedaço de madeira para arrombar a porta.

Os proprietários compareceram no local e notaram a falta de algumas peças de carne, dinheiro em espécie e uma gaiola contendo um “pássaro preto” anilhado.

Diante dessas informações, a equipe efetuou buscas, logrando êxito em localizar alguns dos objeto furtados em um terreno baldio na Rua João Batista Mortean, se tratando de alguns pedaços de carne, latas de cerveja e a gaiola com o pássaro que teria sido levado, sendo estes objetos restituídos ao proprietário.

A equipe policial efetuou rondas no intuito de localizar o possível autor dos fatos, porém sem êxito.

A vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis.