Acidente na PR-444: Colisão entre Peugeot 408 e HB20 deixa seis pessoas feridas

Na noite desta quinta-feira (30), um acidente envolvendo dois veículos, um Peugeot 408 e um HB20, foi registrado na PR-444, no quilômetro 27, próximo à Vila Rural, em Apucarana. As equipes do SAMU atenderam um total de seis pessoas.

Dentre as vítimas, duas foram encaminhadas ao Hospital Norte Paranaense (Honpar) para uma avaliação médica mais detalhada. As demais vítimas, que apresentavam apenas ferimentos leves, recusaram o encaminhamento hospitalar.

As vítimas que receberam atendimento hospitalar incluem uma mulher de 31 anos e seu filho, uma criança de 7 anos.

O acidente teria ocorrido quando o veículo Peugeot estava no acostamento e tentou cruzar a rodovia para acessar a Vila Rural. Isso resultou em uma colisão lateral com o carro HB20, que trafegava no sentido de Arapongas a Mandaguari.