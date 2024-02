Acidente entre carro e moto é registrado na Rua Souza Naves

Um rapaz e uma moça ficaram feridos durante um acidente de trânsito na Rua Souza Naves, próximo à linha férrea em Jandaia do Sul, na noite de domingo (25). Eles ocupavam uma motocicleta que colidiu com um automóvel.

A Polícia Militar esteve no local para os procedimentos de praxe e o casal foi levado ao hospital pela ambulância do Corpo de Bombeiros de Mandaguari, já que a ambulância da Brigada Comunitária estava prestando atendimento em um acidente grave entre Bom Sucesso e São Pedro do Ivaí, ficando o Corpo de Bombeiros de Mandaguari designado para atendimento em Jandaia neste período. Os ocupantes da moto não se feriram com gravidade.