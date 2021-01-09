Acejan realiza sorteio da Campanha “Sonho de Natal”

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Na manhã deste sábado (09/01) a ACEJAN realizou o sorteio da Campanha “Sonho de Natal” no Auditório Municipal de Jandaia do Sul.

CONTEMPLADOS DA CAMPANHA “SONHO DE NATAL” 2020

01 CARRO 0 KM

CONTEMPLADO CIDADE EMPRESA
JOANA PINTO MARTINS JANDAIA DO SUL MODAKI CONFECÇÕES

 

 

VALE COMPRAS NO VALOR DE R$1.000,00

CONTEMPLADO CIDADE EMPRESA
JOSÉ ROBERTO FRAGAL JANDAIA DO SUL SUPERMERCADO CORTÊS
LEANDRO FERREIRA DE SOUZA JANDAIA DO SUL LUVAL VARIEDADES
JOAQUINA DE COSTA BETONI BOM SUCESSO STOP CALÇADOS
LILIAN KEIDINEZ BACHETE DA C. RABASSI JANDAIA DO SUL LOJA DAS BICICLETAS
ANDRÉIA A. DE OLIVEIRA JANDAIA DO SUL AQUARELA LIVRARIA E PAPELARIA

 

 

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