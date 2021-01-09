Acejan realiza sorteio da Campanha “Sonho de Natal”

Na manhã deste sábado (09/01) a ACEJAN realizou o sorteio da Campanha “Sonho de Natal” no Auditório Municipal de Jandaia do Sul.
CONTEMPLADOS DA CAMPANHA “SONHO DE NATAL” 2020
01 CARRO 0 KM
|CONTEMPLADO
|CIDADE
|EMPRESA
|JOANA PINTO MARTINS
|JANDAIA DO SUL
|MODAKI CONFECÇÕES
VALE COMPRAS NO VALOR DE R$1.000,00
|CONTEMPLADO
|CIDADE
|EMPRESA
|JOSÉ ROBERTO FRAGAL
|JANDAIA DO SUL
|SUPERMERCADO CORTÊS
|LEANDRO FERREIRA DE SOUZA
|JANDAIA DO SUL
|LUVAL VARIEDADES
|JOAQUINA DE COSTA BETONI
|BOM SUCESSO
|STOP CALÇADOS
|LILIAN KEIDINEZ BACHETE DA C. RABASSI
|JANDAIA DO SUL
|LOJA DAS BICICLETAS
|ANDRÉIA A. DE OLIVEIRA
|JANDAIA DO SUL
|AQUARELA LIVRARIA E PAPELARIA