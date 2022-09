Abertura da Semana do Trânsito em Jandaia do Sul

Nesta segunda feira (19) foi realizado no Anfiteatro Municipal de Jandaia do Sul o cerimonial de abertura da Semana Nacional do Trânsito, na ocasião estiveram presentes o Prefeito Municipal Lauro Junior, a Diretora do Departamento de Educação e Esportes Meire Santos, e representantes do Rotary Club, autoescola, Defesa Civil e Policia Militar.

Foram realizadas diversas atividades tais como: palestra ministrada pelo Cabo Adriana do 10º Batalhão da Policia Militar, interação em painel lúdico e educativo e simulação de impactos em veículos com e sem uso de cinto de segurança.

Cerca de 800 crianças de Escolas Municipais e particulares participaram, onde aprenderam a tomar ciência de atitudes praticadas e que podem ser evitadas por condutores de automóveis, motocicletas, pedestres e ciclistas para que seja possível construir um trânsito mais seguro, educado e responsável.