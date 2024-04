A companhia teatral Triolé, de Londrina inicia série de oito apresentações em Jandaia

Alunos da rede pública serão beneficiados com o Projeto Crianças no Teatro, com apresentações do espetáculo “Qual a Graça de Laurinda?”

A companhia teatral Triolé, de Londrina, inicia na terça-feira, dia 09 de abril, uma série de oito apresentações do espetáculo “Qual a Graça de Laurinda?”, no Auditório Municipal Profº Lourenço Ildefonso da Silva, em Jandaia do Sul. A montagem é destinada aos alunos de escolas públicas da cidade e de outros municípios como Cambira, Marumbi e Bom Sucesso.

A iniciativa faz parte do projeto Crianças no Teatro, promovido pela Secretaria de Estado da Cultura. O transporte das crianças e os ingressos são gratuitos. O grupo Triolé está percorrendo várias cidades das regiões norte, nordeste e noroeste do Paraná, e o espetáculo já foi visto por milhares de crianças de Campo Mourão, Marialva e Londrina. Em Jandaia do Sul, as apresentações serão nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril em dois horários: 9h e 14h30.

“Muito legal encontrar as crianças pelas cidades que estamos passando”, comemora o ator Gerson Bernardes, do grupo Triolé. “É uma experiência muito bacana para elas desde o percurso feito pelos ônibus fretados pelo projeto, a chegada ao espaço cultural e a diversão que elas vivenciam durante o espetáculo. Uma atividade cultural completa e, para a gente, conviver e sentir toda a energia que a criança tem, como elas se envolvem durante do espetáculo, está sendo incrível.

O espetáculo

O espetáculo “Qual a Graça de Laurinda?” foi criado em 2010 a partir de uma pesquisa do grupo sobre desenhos animados populares nas décadas de 1970/1980. Para a montagem, o grupo se debruçou sobre as partituras físicas para contar uma história sem a utilização de falas, mas primando a sintonia entre as cenas e a trilha sonora, criada pelo músico Tonho Costa.

O espetáculo foi concebido para ser apresentado em teatros, espaços alternativos e locais públicos como praças e quadras esportivas. Em 2022, “Qual a Graça de Laurinda?”, circulou por 16 cidades do estado através do SESI Cultura Paraná.

Patrocínio

As apresentações do espetáculo “Qual a Graça de Laurinda?” fazem parte da programação da 2ª edição do Projeto Crianças no Teatro, promovida pelo Governo do Estado do Paraná e realizada pela Secretaria de Estado da Cultura (SEEC) e PalcoParaná. Patrocínio: Audi. Parceria: Casa de Cultura | Universidade Estadual de Londrina. Realização: Triolé.

Triolé

Fundado há 14 anos em Londrina, o Triolé tem a característica de atuar em espaços descentralizados e com pouca atividade artística, com foco na palhaçaria. Em 2023, a companhia circulou por 10 cidades com menos de cinco mil habitantes, com grande estrutura envolvida, com o patrocínio da Secretaria de Estado da Cultura.

Em 2022, o espetáculo “Qual a Graça de Laurinda?”, circulou com o SESI Cultura Paraná por 16 cidades do estado. Entre 2019 e 2021, o Triolé circulou por todo Norte Pioneiro do Paraná, em 46 cidades com menos de 50 mil habitantes, novamente, levando toda a estrutura de palco, luz, som e cenário.

Realizou circulações com Prêmio Arte Paraná (2017 e 2018), Circulação por Distritos Rurais de Londrina (2016) e Circulação Prêmio Carequinha de Estímulo ao Circo (2010). Desde 2012 é gestor da Vila Cultural Triolé e simultaneamente responsável pela organização do Festival Internacional de Londrina – FILO.

Agenda:

Espetáculo “Qual a Graça de Laurinda?”, do grupo Triolé

Quando: de terça (09) a sexta feira (12) de abril

Onde: Auditório Lourenço Ildefonso da Silva – Jandaia do Sul

Horário: 9h e 14h30