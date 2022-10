7º aniversário do Moto Club Âncoras do Asfalto

Em parceria com a Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, Lar São Francisco de Assis e Asilo São Vicente de Paulo o Moto Club Âncoras do Asfalto comemorou seu 7º aniversario com um encontro de motociclistas.

Moto clubs de toda região participaram do encontro no Parque de Exposições de Jandaia do Sul. Cachorrão Moto show realizou um espetáculo radical fazendo manobras com motocicletas, bike e kart e um show com a Banda Alta Voltagem encerrou a noite com o melhor do rock.

A renda do evento será doada as entidades Lar São Francisco de Assis e Asilo São Vicente de Paulo.