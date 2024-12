A partir desta sexta-feira, prestigie a barraca do Lar São Francisco de Assis e Asilo São Vicente de Paulo na festa de 72 anos de Jandaia do Sul na Praça do Café.

Cardápio variado de porções e bebidas.

Programação de shows:

– 13/12: Show com Mariana e Matheus

– 14/12: Show com Carreiro e Capataz

– 15/12: Show com João Victor e Mancine

.