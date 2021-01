Equipes da Defesa Civil e SAMU prestaram atendimento a três pessoas, após uma colisão no trevo da BR-369 com a PR-466 (trevo para Marumbi), mas apenas uma foi encaminhada para receber atendimento médico. As outras foram atendidas mas recusaram o encaminhamento ao hospital.

Segundo informações, um Ford Ka seguia em direção a Bom Sucesso e atrás dele vinha uma Fiat Strada. Ao entrar no trevo, sentido Marumbi, o Ford Ka não teria parado e foi atingido pela Strada.

Mais informações em breve